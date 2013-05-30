В Ужгороді випав помаранчевий дощ

Як передає кореспондент УНІАН, минулої ночі в обласному центрі Закарпаття місті Ужгороді випав дощ, після якого дороги, покрівлі, дахи, автомобілі виявилися вкритими брудно-помаранчевими патьоками.

Як повідомив УНІАН начальник Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук, за попередньою інформацією, такі сліди стали результатом випаду дощів з пилом.

Аналогічні опади, крім Ужгорода, зафіксовані ще в Ужгородському, Мукачівському Берегівському та Іршавському районах. Надходять повідомлення і про аналогічні опади з Тячівського району Закарпаття.

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Тим часом Ужгородом ширяться чутки, що такий дощ є наслідком вибухів на підприємствах хімічної промисловості чи то в Угорщині, чи в Словацькій Республіці. Проте жодних офіційних повідомлень на цю тему з цих країн наразі немає.

У той же час, за даними Гідрометцентру, радіаційний фон в Ужгороді в нормі, тому підстав говорити про якісь викиди в повітря через вибухи на підприємствах немає. «Крім того, РН опадів у нормі, а також спостереження за атмосферним повітрям в Ужгороді ніяких відхилень не фіксують», - уточнив В. Манівчук.

Він також повідомив, що опади, які пройшли вночі, не є забрудненням місцевого значення. Це перенос пилових часток, піднятих на іншій території. «Швидше за все, пил був піднятий десь на півдні Європи чи на півночі Африки, але достеменно з’ясувати, звідки саме вітрами принесло повітряні маси, наповнені цим пилом, майже нереально», - додав начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

Він також уточнив, що схоже явище вже спостерігалося на Закарпатті у 2005 році, коли на Великоберезнянщині випав жовтий сніг. Тоді це був перенос пилу з Африки.