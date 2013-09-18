Україна може скоротити експорт соняшникової олії - Мінекономрозвитку

Відповідні дані містяться в балансі Мінекономрозвитку, опублікованому на його офіційному веб-сайті.

При цьому виробництво соняшникової олії в поточному МР у країні оцінюється в 3,56 млн. тонн проти 3,51 млн. тонн, вироблених у 2012/2013 МР.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом профільної асоціації «Укроліяпром», Україна в 2013/2014МР може виробити 4 млн. тонн соняшникової олії, що на 17,6% більше, ніж у 2012/2013 МР. Експорт цього товару асоціація оцінює в 3,5 млн. тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що в 2013/2014 МР обсяг виробництва соняшникової олії в Україні становить 4,515 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.

За даними Держстату, виробництво соняшникової олії в Україні в першому півріччі 2013 року скоротилося на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,6 млн. тонн.