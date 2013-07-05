В Україні фальсифікуються недорогі ліки

Про це повідомив УНІАН генеральний директор фармацевтичної фірми «Дарниця» Гліб Загорій в ході презентації автоматизованої системи відстежування обороту лікарських засобів.

Він зазначив, що всупереч загальній думці, підробляють найчастіше дорогі препарати, на українському ринку фальсифікуються переважно ліки масового споживання.

«Якщо комусь здається, що фальсифікуються тільки дорогі препарати, то це не так. За нашими оцінками, більше підробляють масові препарати, а вони переважно вітчизняні», - повідомив гендиректор фірми «Дарниця».

Загорій також розповів, що їхня компанія в рамках пілотного проекту відстежування лікарських препаратів вже купила устаткування для нанесення штрих-кодів, але в майбутньому планує купити ще. За його оцінками, устаткування коштує в середньому 50-60 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, впровадження до 2017 року автоматизованої системи відстежування лікарських засобів в Україні не призведе до подорожчання ліків. Водночас, система розроблена на основі досвіду країн Європейського Союзу, що допоможе налагодити більш оперативну співпрацю з виробниками ліків та аптеками країн ЄС.