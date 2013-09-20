У Мінфіні зазначили, що Україна не буде скорочувати бюджетні витрати

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години питань до уряду у Верховній Раді заявив заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

«Завдяки раціональному і ефективному використанню державних ресурсів, дефіцит бюджету залишається на рівні, нижче передбаченого. За 8 місяців – це 34,8 млрд грн, що становить 69% річному розпису, при річному показнику в 56 млрд грн», - сказав М’ярковський.

Він уточнив, що статті Бюджетного кодексу визначають процедуру скорочення витрат у разі неодержання доходів за квартальною звітністю в обсягу більш ніж 15% від планового показника.

«Проте на сьогоднішній день у нас відсутні підстави для ініціюванняї таких змін», - сказав М’ярковський.

Він уточнив, що уряд працює над проектом бюджету на 2014 рік, розроблено відповідний план-графік. Проте, за словами М’ярковського, парламент має найближчим часом визначитися щодо законопроектів, які формують доходні та витратні статті бюджету. «Після ухвалення остаточних рішень уряд підготує нову версію бюджету», - сказав М’ярковський.

Раніше він нагадав, що на розгляді Верховної Ради перебувають законопроекти, які можуть забезпечити додаткові надходження до бюджету на суму близько 9,6 млрд грн. Також є законопроекти, які можуть призвести до значних витрат на суму близько 9 млрд грн. Крім того, є проекти законів, які потребують додаткового фінансування – близько 17,5 млрд грн., і депутатські запити, що передбачають виділення додаткових асигнувань з бюджету в обсягу 1,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, доходи державного бюджету України в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зросли на 1,7%, - до 189,7 млрд грн, а в січні-серпні скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,4% - до 217,6 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2013 року становив 30,270 млрд грн, що в 1,8 разу більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Разом з тим, опитані УНІАН експерти прогнозують, що за підсумками року дефіцит держбюджету перевищить плановий рівень і досягне 4-5% ВВП. При цьому екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник спрогнозував, що недобір коштів до держбюджету може бути на рівні 25-30 млрд грн.