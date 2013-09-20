У Мінфіні назвали причини, через які не можуть затвердити бюджет-2014

Це пов'язано з ухваленням Верховною Радою нових законів, які, з одного боку, збільшують доходи, а з іншого - потребують додаткового фінансування з бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години уряду у Верховній Раді заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

«Кабінет міністрів підготував і надав на розгляд до Верховної Ради проект закону України про державний бюджет на 2014 рік, схвалений постановою уряду від 11 вересня 2013 року №662. Але є низка чинників, незалежних від дій уряду, які мають вагомий вплив на формування показників проекту державного бюджету на 2014 рік», - сказав він.

Зокрема, за словами М’ярковського, на розгляді Верховної Ради знаходяться законопроекти, які можуть забезпечити додаткові надходження до бюджету на суму близько 9,6 млрд грн. Також є законопроекти, які можуть призвести до значних витрат на суму близько 9 млрд грн. Крім того, є проекти законів, які потребують додаткового фінансування – близько 17,5 млрд грн.

«Ці законопроекти зареєстровані за останні два тижні, тобто з 1 по 15 вересня. Ясна річ, що ми не могли їх враховувати або оцінювати і резервувати кошти в разі їх ухвалення», - сказав М’ярковський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, під час Години запитань до уряду, Кабінет міністрів доповість про виконання бюджету 2013 року й про принципи формування бюджету на 2014 рік.

Раніше експерти передбачали секвестр бюджету, уникнути якого можна лише за допомогою своєчасного рефінансування зовнішніх боргів, що накопичилися.

Крім того, експерти сумніваються в здійснимості основних показників держбюджету на 2014 рік.

За інформацією Міністерства фінансів, проект закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», схвалений на засіданні Кабміну 11 вересня, передбачає на 2014 рік зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), державний борг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП

У квітні Кабмін подав на розгляд парламенту бюджетну резолюцію, основними параметрами якої були дефіцит бюджету не більше 3%, зростання ВВП на рівні 3% і граничний розмір державного боргу обсягом не більше 31% ВВП. Крім того, з 2014 року в Україні, згідно з положеннями Податкового кодексу, має бути знижено ряд ставок податків – зокрема, з ПДВ - до 17% з 20% і податку на прибуток – до 16% із 19%.

3 вересня Президент України Віктор Янукович, виступаючи у Верховній Раді, закликав народних депутатів своєчасно розглянути й прийняти проект бюджету на 2014 рік з урахуванням усіх висновків, зроблених у 2013 році.

4 вересня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку та торгівлі своєчасно підготувати реалістичний проект бюджету на 2014 рік, орієнтований на підтримку національного виробника, виконання соціальних стандартів та імпортозаміщення.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року в розмірі 483 млрд грн – близько 30% ВВП. Разом із тим, опитані УНІАН експерти прогнозують, що зростання державного боргу за підсумками року досягне 40% ВВП.