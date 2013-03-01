Обама назвав скорочення бюджету США недолугими
20:11, 01 березня 2013Світ
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Президент США Барак Обама попередив, що скорочення бюджету, яке він назвав «недолугим» і «довільним», може знищити частину робочих місць і зашкодить економіці країни.
Обама застеріг від недолугості при економії / Фото: Official White House Photo
Обама зробив цей коментар у Білому домі перед тим, як сьогодні набуде чинності серія автоматичних скорочень витрат бюджету, пише Радіо Свобода.
Виступаючи після закінчення зустрічі з лідерами Конгресу від обох партій, яка тривала менше години, Обама сказав, що «біль буде реальним».
На бюджет США чекають серйозні скорочення. Їхній обсяг оцінюють у 85 мільярдів доларів.
Скорочення, відомі як секвестр, наберуть чинність закону, тому що Білий дім і республіканці в Конгресі не змогли домовитись, як побороти борг країни, який уже дорівнює $11,7 трильйона.
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