Обама назвав скорочення бюджету США недолугими

Обама зробив цей коментар у Білому домі перед тим, як сьогодні набуде чинності серія автоматичних скорочень витрат бюджету, пише Радіо Свобода.

Виступаючи після закінчення зустрічі з лідерами Конгресу від обох партій, яка тривала менше години, Обама сказав, що «біль буде реальним».

На бюджет США чекають серйозні скорочення. Їхній обсяг оцінюють у 85 мільярдів доларів.

Скорочення, відомі як секвестр, наберуть чинність закону, тому що Білий дім і республіканці в Конгресі не змогли домовитись, як побороти борг країни, який уже дорівнює $11,7 трильйона.