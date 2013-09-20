В суботу в Україні буде хмарно і невеликий дощ

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно з проясненнями. Часом дощі, лише у південній частині, а вдень і в більшості східних областей без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-11°, на узбережжі Криму - до 15°, у західних областях - 3-8° тепла; вдень - 11-16°, на півдні - 18-20°; на високогір'ї Карпат вночі - 1-3° тепла, вдень - 5-10°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень - 11-16°.

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По Києву хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-10°, вдень - 12-14°.

20 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-20°, в районі Одеси - 14°; в Дніпрі біля Києва - 16°.