Облрада Івано-Франківська погодила нову угоду про видобуток газу з Chevron

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 62 депутати із 81 присутніх на сесії. Проти проголосував один депутат, утрималось – 11.

Сесія доручила голові обласної ради Василю Скрипничуку і голові облдержадміністрації Михайлу Вишиванюку визначити та запропонувати представників від області до складу постійно діючої міжвідомчої комісії з організації укладення угод про розподіл вуглеводнів.

Облдержадміністрації доручено розробити з відповідними центральними органами виконавчої влади проект договору між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою щодо передачі 10 відсотків процентної частки Держави у прибуткових вуглеводнях, видобутих на території області, в розпорядження обласної ради або уповноваженої нею організації (компанії) та утворити робочу групу з моніторингу реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів.

Одним із пунктів є Угоди затверджено: «представити результати екологічної експертизи депутатам та забезпечити збереження пам’ятників історії та культурних надбань.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України від Івано-Франківської області щодо підтримки внесення відповідних змін до пункту 55 статті 29 Бюджетного кодексу України.

Пункт 1 рішення сесії про погодження проекту Угоди набуває чинності після виконання відповідних пунктів, які є в рішенні сесії.

На сьогоднішньому засіданні були присутні народні депутати України, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький, відповідальні працівники Кабінету Міністрів України, Герой України Юрій Шухевич, який у своєму виступі закликав депутатів проголосувати «за» угоду.

Не брала участь у сесії фракція ВО «Свобода» (18 депутатів).

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі, яка знаходиться на території Львівської та Івано-Франківської областей, становлять 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 мільярда гривень інвестицій і 25 млрд гривень - на етапі промислової розробки.

Кабінет міністрів України передав проект угод про розподіл продукції (УРП) щодо Олеської площі для узгодження до Львівської та Івано-Франківської облрад.

20 серпня Івано-Франківська обласна рада через ряд екологічних, економічних і правових пересторог не змогла прийняти рішення про погодження проекту з геологічного вивчення, пілотної та промислової розробки сланцевого газу на території області. І депутати доручили голові облради звернутися до уряду з пропозицією внести зміни до Угоди.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості на прохання Івано-Франківської та Львівської обласних рад ухвалило рішення посилити екологічні вимоги до видобутку сланцевого газу на Олеській площі, який спільно здійснюватимуть компанії Chevron і «Надра Олеська».