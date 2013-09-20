Уряд розробляє різні тарифи на газ для бідних і багатих

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко під час 10-ї щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«У нас є така програма. Звичайно, це не відбудеться швидко. Це відбуватиметься впродовж 3-5 років. Але ми вже розробили графік, за яким найбідніші платитимуть менше за тисячу кубометрів, а багаті платитимуть більше», - сказав Бойко.

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Він зазначив, що уряд має підтримувати найбільш бідних споживачів газу.

Як повідомляв УНІАН, на підвищенні ціни на газ для населення наполягає Міжнародний валютний фонд. Україна на такий крок не йде, що стало головною перешкодою на шляху відновлення співпраці з фінансовою організацією.

Президент України Віктор Янукович вважає неприйнятною цю умову МВФ.

«Ніколи, доки я буду у владі, ми цим шляхом (підвищення ціни на газ – УНІАН) не підемо», – заявив він.