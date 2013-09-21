У Броварах пішов під воду приватний сектор

Через рясні опади вода почала накопичуватись, поки не затопила подвір'я у приватному секторі міста. Люди рятувалися як могли, але вода продовжує прибувати і позбутись її їм вже не до снаги, повідомляє кореспондент ТСН.

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Однак на порятунок броварчан кинули лише одну мотопомпу – вона із такою кількістю води теж впоратись не може. Води на подвір'ях вже так багато, що ще трохи, і вона хлине у будинки.

Нагадаємо, раніше на Одещині після кількох діб безперервного дощу місцеві річки вишли з берегів. Біля села Красне прорвало дамбу і справжнє цунамі за 20 хвилин накрило селище. В результаті двоє людей загинули, сотні змушені були негайно покинути свої домівки. Деякі будинки не підлягають відновленню. Загалом через повінь постраждали чотири райони області.