Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі Криму до 15°, у західних областях 3-8° тепла; вдень 11-16°, на півдні та Закарпатті до 19°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-7° тепла.

На тему: Синоптики прогнозують Європі рекордно холодну зиму

У Києві та області пройде невеликий дощ. Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 11-16°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

21 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 17-20°, в районі Одеси та Генічеська 14-15°; в Дніпрі біля Києва 15°.