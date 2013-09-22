На Сумщині фальшивомонетника посадили на 5 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, підсудний виготовив вдома купюри, які зовні були схожі на гроші.

Підробленими грошовими знаками 46-річний чоловік вирішив скористатися в Сумах. 6 червня він розміняв одну купюру у сумчанина, який дав махінаторові дві справжніх 50-гривневих купюри.

Наступного дня після першої вдалої спроби він продовжив «реалізацію» підроблених грошей. Як встановило слідство, три продавщиці відмовилися приймати «гроші», запідозривши каверзу, проте йому вдалося обдурити близько десяти довірливих продавців і купити продукти харчування.

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Одна з продавщиць, наторгувавши більш як тисячі гривень, серед яких була й фальшивка, понесла їх у банк. Цей «папірець» був виявлений і вилучений працівниками банку.

8 червня правоохоронці встановили особу фальсифікатора. Спільно з оперативниками УБЕЗ, міліціонери вирушили до міста Алчевськ, де у найманій квартирі проживав затриманий, уже раніше судимий за аналогічний злочин.

Під час санкціонованого обшуку було виявлено 401 купюру номіналом по 100 гривень кожна з ознаками підробки, а також комп'ютерна техніка, папір, фарби, що їх він використовував для злочинної діяльності.

Суд призначив фальшивомонетникові покарання у вигляді позбавлення волі на термін 5 років і 1 місяць з конфіскацією майна, яке належало йому.