У Лос-Анджелесі вручили премії «Еммі»

Як повідомляє Reuters, нагороду в категорії «Найкращий драматичний серіал» отримав «У всі тяжкі» («Breaking Bad»).

Кращим актором драматичного серіалу був визнаний Джефф Деніелс за роль телеведучого Уілла Макевоя в серіалі «Новини» («The Newsroom»). Звання кращої актриси другий рік поспіль була удостоєна Клер Дейнс, яка зіграла агента ЦРУ в «Батьківщині» («Homeland»), повідомляє Lenta.ru.

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Кращою актрисою другого плану в драматичному серіалі стала Ганна Ганн («У всі тяжкі»), а кращим актором - Боббі Каннавале («Підпільна імперія»). Приз за кращий сценарій дістався творцям серіалу «Батьківщина».

Кращим комедійним серіалом була названа «Американська сімейка» ("Modern Family"). Кращим комедійним актором став Джим Парсонс ("Теорія великого вибуху»), а кращою актрисою - Джулія Луї-Дрейфус («Віце-президент»). Нагороди за комедійні ролі другого плану отримали Меррітт Уівер («Сестра Джекі») і Тоні Хейл («Віце-президент»).

У загальній складності нагороди були вручені в 26 номінаціях. Повний список переможців опублікований на сайті премії.