Південний потік не увійшов до списку пріоритетних проектів ЄС

У жовтні Єврокомісія повинна опублікувати остаточний список проектів, що вважаються важливими для кількох держав ЄС , які повинні бути затверджені в першу чергу і претендують на отримання коштів із загальноєвропейського бюджету, передає Reuters.

Хоча офіційні особи відмовилися оголосити список до його публікації , кілька дипломатів повідомили на умовах анонімності, що до переліку входять проекти Nabucco West і Трансадріатичний газопровід (TAP) , який консорціум, який розробляє азербайджанське газове родовище Шах -Деніз, вибрав для постачання газу до Європи.

Чиновники Єврокомісії неодноразово стверджували , що проект Nabucco West не мертвий і може бути реалізований у разі збільшення поставок каспійського газу.

У список ЄС, що включає близько 200 проектів, також входить будівництво енергосистеми в країнах Балтії для подолання їх залежності від російських енергоносіїв і техніко- економічне обгрунтування будівництва газопроводу між Кіпром і Критом з його продовженням до Греції чи Італії .

У список не увійшов російський проект Південний потік , який передбачає будівництво газопроводу по дну Чорного моря через Болгарію , Сербію , Угорщину та Словенію на північний схід Італії . Він не відповідає критеріям пріоритетного проекту , сказав журналістам єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.