Азарову «дуже важко зрозуміти» ринкову логіку Газпрому

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю російському телеканалу «Росія 24».

«При ціні нафти 115-120 дол. за барель, ціна на газ приблизно 530 дол. за тис. кубометрів. З урахуванням Харківських угод ми одержуємо 430 дол. за тис. куб. м. Німеччина, яка купує той самий російський газ, чомусь пропонує нам його по 360 і по 370 дол. Для нас виграш у 70 дол. на 1 тис. куб. м при нашому обсягу споживання дуже серйозний», - сказав Азаров. Він пояснив, що ціна газу для України складається на підставі формули, і вона залежить від ціни нафти на ринку.

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Азаров відзначив, що саме через таке положення на ринку Україна переналаштувала свою ГТС, щоб качати газ у зворотному напрямі з Європи.

«Це дуже складне завдання, і ми ним займалися два роки», - сказав він і зазначив, що поки що обсяги закупівлі в Європі не достатні, але в перспективі Україна вийде на ті потужності, про які домовлялася.

Азаров відзначив, що «Газпром» був вимушений переглянути у бік пониження ціну на газ для дуже багатьох покупців в Європі – на 10-15%.

«Наприклад, Туреччина купує газ на 100 дол. (дешевше) за тис. кубометрів, ніж ми. Чому? Вона розташована далі. Німеччина купує дешевше, хоча розташована на 1,5 тис. км далі», - сказав він.

Азаров вважає, що ринкову логіку «Газпрому» «дуже важко зрозуміти», і цей чинник є таким, що ускладнює українсько-російські відносини.

«Він вже починає впливати не тільки на промисловому рівні та рівні урядів, а й на побутовому рівні. Це найнеприємніше», - сказав Азаров.

При цьому він запевнив, що українці та керівництво України налаштовані щодо Росії дуже дружньо і готові розвивати співпрацю.