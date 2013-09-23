На Закарпатті стався витік нафти з "Дружби"

Як повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, маслянисту пляму на поверхні ґрунту виявлено поблизу села Руське Мукачівського району.

«Внаслідок аварії на даній ділянці нафтопроводу транспортування нафти здійснюється через резервний паралельний трубопровід», - йдеться в повідомленні.

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До ліквідації аварії залучено 25 осіб та 3 одиниці техніки Закарпатської дільниці нафтопровід “Карпати Держкордон” нафтопроводу “Дружба”, якими проводиться розкопка аварійної ділянки труби.

Причина розгерметизації нафтопроводу встановлюється.

Працівниками Закарпатської дільниці нафтопровід “Карпати Держкордон” нафтопроводу “Дружба” здійснюється детальне обстеження ймовірного витоку нафти, додали в ДСНС.

Загроза потрапляння нафти в водні артерії відсутня, запевнили також в Держслужбі НС.