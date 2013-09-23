Нафтогаз заплатить за аудит майже 2,5 мільйона гривень

Про це повідомила компанія на сайті Держзакупівель.

За ці послуги з аудиту фінансової звітності, бухгалтерського і податкового обліку, що надаються до 31 грудня 2014 року, НАК “Нафтогаз” заплатить 2,4 млн. грн.

У 2012 році «Нафтогаз» також користувався послугами "Грант Торнотон Легіс", заплативши тоді 5,9 млн. грн.

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Grant Thornton, до якої входить "Грант Торнотон Легіс”, є великою міжнародною групою, що включає аудиторські, бухгалтерські та консалтингові фірми, які надають аудиторські, податкові та консалтингові послуги приватним і публічним компаніям більш ніж у 100 країнах світу, і налічує більш як 30 тисяч фахівців.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в січні-червні 2013 року збільшив чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 2,3 разу – до 9,9 млрд грн з 4,5 млрд грн.

Чистий дохід компанії від реалізації продукції за цей період скоротився до 38,1 млрд грн з 62,9 млрд грн у першому півріччі 2012 року.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.