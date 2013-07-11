ЗМІ: У Дніпропетровську застрелили чемпіона світу з дзюдо (відео)

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста.

На тему: У Криму російського бізнесмена застрелили у дворі будинку

За інформацією видання, загиблий - колишній призер універсіади в Японії, чемпіон Європи та світу з дзюдо. Дніпропетровський 9 канал також повідомляє, що вбитий володів бізнесом з видобутку руди і викладав бойові єдиноборства.

Міліція почала розслідування вбивства.