ЗМІ: У Дніпропетровську застрелили чемпіона світу з дзюдо (відео)
22:41, 11 липня 2013Суспільство
2321 0
У Дніпропетровську в середу ввечері біля свого будинку на вул. Героїв Сталінграда був розстріляний український дзюдоїст і бізнесмен Коба Надирадзе.
Про це повідомляє Сегодня з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста.
На тему: У Криму російського бізнесмена застрелили у дворі будинку
За інформацією видання, загиблий - колишній призер універсіади в Японії, чемпіон Європи та світу з дзюдо. Дніпропетровський 9 канал також повідомляє, що вбитий володів бізнесом з видобутку руди і викладав бойові єдиноборства.
Міліція почала розслідування вбивства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter