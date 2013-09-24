Онищенко дозволив ще 30 грузинським винзаводам поставки в Росію

Група експертів Росспоживнагляду з 16 по 20 вересня 2013 ознайомилася з роботою 41 грузинського виробника алкоголю та мінеральної води (36 виробників виноробної продукції, 6 виробників мінеральної води, 1 виробник пива). "Прийнято рішення про дозвіл 31 виробнику алкогольної продукції і 3 виробникам мінеральної води, представити документи для здійснення процедури державної реєстрації бутильованої алкогольної продукції та мінеральної води" , - йдеться в повідомленні, передає РІА Новости.

Таким чином, зараз зареєструвати і офіційно поставляти свою продукцію до Росії дозволено 95 грузинським винзаводам, 7 підприємствам з виробництва мінеральної води і 1 підприємству з виробництва пива. Експерти не дали такого дозволу 11 винзаводам і 3 підприємствам з виробництва води. Раніше повідомлялося, що члени делегації Росспоживнагляду залишилися задоволені якістю грузинських алкогольних і мінеральних напоїв - про це заявляв заступник голови комісії від бізнес-спільноти з контролю якості та безпеки алкогольної продукції при Росспоживнагляді Валерій Катуков минулої п'ятниці.

Навесні цього року після семирічної перерви поновився експорт до Росії грузинської мінеральної води "Боржомі", а в червні - вина і коньяку. Ввезення на російський ринок грузинських вин, мінеральної води та сільгосппродукції був заборонений навесні 2006 року на тлі загострення грузино-російських відносин. Офіційною причиною заборони стали претензії до якості.