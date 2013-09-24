В Одесі міліція затримала підозрюваних у вбивстві регбіста

Один з них - 52-річний житель Миколаївської області, другий - одесит, повідомляє Сегодня.

«Вже ведуться досудові слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України», - повідомила співробітник прес-служби МУВС Ірина Долматова.

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Як повідомляє видання з посиланням на джерела в органах, вбивці ховалися в одному з приватних будинків неподалік від місця злочину. Після затримання один з них вказав, де схована зброя - пістолет системи ТТ. Також було знайдено автомобіль, який вони намагалися відмити від слідів крові.