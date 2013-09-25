МС перевірятиме на кордоні всі українські товари

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ заявив директор Департаменту розвитку інтеграції Євразійської економічної комісії – наднаціонального органу МС і ЄЕП - Віктор Спаський.

«Це не торговельна війна, а робота за правилами. Якщо ми сьогодні вважаємо, що зона ризику з українськими товарами відносна невисока, то коли ви будете в Європі, режим буде абсолютно іншим – перевірятиметься все. Спокуса у Європи прогнати свою продукцію через Україну з нульовим митом велика. Середньозважене мито між РФ і ЄС 7,6%, а між Україною і РФ – 0%», - сказав він.

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Спаський на прикладі поставок курятини пояснив ризики для ринку Митного союзу. Він зазначив, що Україна дістане право експортувати в ЄС 20 тис. тонни м'яса курки, але при цьому зобов'язується купити 10 тис. тонн з Європи.

При цьому він повідомив, що ЄС з початку цього року поставив до Росії 37 тис. тонн курятини з митом 20%, Україна у свою чергу – поставила такий самий обсяг цього продукту з нульовим митом. Торік Україна поставила до РФ 55 тис. тонн курятини на 112 млн. дол., зазначив він.

При цьому, за його словами, Україна виробляє 1 млн. тонн курятини на рік і не потребує імпорту.

«Якийсь бізнесмен привіз до України з Євросоюзу 10 тис. тонн курятини, але вона на цьому ринку не потрібна, оскільки є своя. У нього реальна спокуса узяти цей товар і відвезти до Росії за нульовим митом. На цій операції бізнесмен заробить 8 млн. дол., такі розумні бізнесмени в Україні знайдуться», - сказав Спаський.

За його словами, у разі потреби, європейський товар може бути змішаний з українським, і тоді буде складно визначити країну його походження.

«Варіант у росіян чіткий: є режим ЗВТ між Україною і РФ, там є додаток, де йдеться, що якщо починається такий імпорт, то можна відповідно до норм СОТ провести розслідування і запровадити імпортне мито до цього товару», - сказав Спаський.

Він підкреслив, що у випадку з курятиною для України може бути запроваджене європейське мито в 20%, від чого постраждають всі українські виробники, для яких російський ринок дуже важливий.

«Саме про це говорять Президент РФ і прем'єр-міністр РФ», - сказав він.

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«Ми в даній ситуації будемо змушені працювати за правилами і перевіряти курятину, щоб між 9 тушками з України не було однієї з ЄС. Вона з'явиться точно, оскільки знайдеться один бізнесмен, який скаже, що він найрозумніший, і спробує провести таку операцію», - додав Спаський.

За його словами, така ситуація може скластися і по інших товарних групах.

Спаський підкреслив, що такі схеми рано чи пізно будуть розкриті і Україна втратить довіру.

«Ступінь ризику щодо товарів з України зросте, і всі вантажі перевірятимуться», - сказав Спаський і додав, що навести порядок у цьому питанні дуже складно, хоч відповідні заходи пропонує прем'єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 18 вересня схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію з ЄС, яке передбачає створення зони вільної торгівлі. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.