Українська курятина пройшла всі перевірки для європейського ринку

Про це повідомив у ході веб-конференції на порталі AgroNews голова асоціації «Союз птахівників» Олександр Бакуменко.

«Як тільки ми з'являємося на сайті Європейського Союзу, ми маємо право на поставки м'яса птиці. Думаю, це буде протягом місяця», - сказав Бакуменко

«Всі процедури з боку України пройдено. Як перевірку виробників, так і перевірку Державної ветеринарної служби на предмет відповідності її вимогам Європейського Союзу», - додав голова «Союзу птахівників».

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 р. в ході засідання постійного комітету з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) гендиректорату Єврокомісії всі країни – члени ЄС проголосували за надання Україні дозволу на експорт до ЄС продукції птахівництва, зокрема м'яса свійської і дикої птиці, яєць і яєчних продуктів. На узгодження відповідних змін до Регламенту Єврокомісії і надання програми контролю сальмонели з боку України буде потрібно близько 2-3 місяців.

За словами Бакуменка, у 2013 році експорт може збільшитися до 140 тис. тонн з 80 тис. тонн у 2012 році.