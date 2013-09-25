На Львівщині Мерседес врізався в підводу, одна людина загинула
На Львівщині під час зіткнення легкового автомобіля Мерседес з гужовою підводою загинув 39-річний пасажир підводи, травмовано 11-річного хлопчика та 73-річного керманича гужової підводи
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 вересня близько 19.00 неподалік села Княжий Міст Мостиського району.
За кермом автомобіля «Мерседес» перебував 24-річний львів’янин, а возом керував 73-річний мешканець міста Судова Вишня Мостиського району. За попередніми даними, дідусь виїжджав із другорядної дороги на головну та, повертаючи праворуч, скоїв зіткнення із «Мерседесом».
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У результаті ДТП пасажир підводи, 39-річний житель Мостиського району, загинув на місці події. Ще двох людей було госпіталізовано. Серед постраждалих - 11-річний хлопчик, який був пасажиром воза. Медики діагностували у дитини відкриту черепно-мозкову травму та перелом. У 73-річного водія підводи - закритий перелом стегна.
Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Триває розслідування.