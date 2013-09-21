У Кривому Розі джип збив п’ятьох пішоходів, одна людина загинула (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожня пригода сталася вчора о 21.30.

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"За попередніми даними водій автомобіля «SsangYong Korando» не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, які рухались у попутному напрямку проїжджою частиною дороги. Унаслідок ДТП один пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди, а ще четверо отримали тілесні ушкодження", - зазначили у ДАІ.