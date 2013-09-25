Міністр фінансів США попередив про ризик дефолту країни

Про це сказав у середу міністр фінансів Джек Лью.

Нова оцінка містилася в листі лідерам Конгресу, де Лью закликав їх діяти швидко, щоб підвищити борговий ліміт нації, котрий зараз становить 16,7 трлн дол., повідомляє Reuters.

"Якщо уряд зрештою виявиться нездатним оплатити всі свої рахунки, результати можуть бути катастрофічними", - сказав він.

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Уряд наблизився до кордону боргової стелі у травні, але раніше йому вдавалося уникати дефолту завдяки екстреним способам управління коштами, такими, як призупинення вкладень у пенсійні фонди для держслужбовців.

Раніше міністерство фінансів говорило, що ці способи управління грошима вичерпають себе до середини жовтня, залишивши уряду близько 50 млрд дол.

У листі Конгресу Лью написав, що нова оцінка враховує свіжу інформацію про квартальні податкові надходження та діяльність кількох великих трастових фондів уряду.

Лью повторив, що адміністрація президента Барака Обами не обговорюватиме боргову стелю, і попередив республіканців у Конгресі, що намір зробити деякі урядові платежі пріоритетнішими, "іншими словами, буде дефолтом".