Республіканці готові відкласти дефолт США

З такою пропозицією виступив у четвер кандидат у віце-президенти США в кампанії 2012 року і голова бюджетного комітету палати Пол Райан, який вважається одним із найзапекліших критиків бюджетної політики Барака Обами.

Стелю держборгу в США наразі є 16,394 трильйона доларів, востаннє її підвищили наприкінці січня 2012 року. Країна подолала цю стелю 31 грудня 2012, проте Мінфін вжив заходів, необхідних для продовження обслуговування боргу. Домовленості про підняття стелі адміністрація і конгрес США повинні досягти до 1 березня, інакше країна припинить платити за своїми зобов'язаннями і може оголосити технічний дефолт.

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"Ми обговорюємо можливий крок щодо короткострокового збільшення стелі держборгу, щоб дати можливість Сенату (контрольованому демократами) і Білому дому продовжити обговорення бюджетних питань у березні. Ми обговорюємо різні рішення", - цитує РІА "Новости".

Раніше голова Мінфіну США Тімоті Гайтнер заявляв, що в разі, якщо конгрес не прискорить обговорення можливості підвищення стелі держборгу, то США можуть припинити обслуговувати свої зобов'язання вже з середини лютого. У свою чергу Обама, закликаючи парламентаріїв підвищити межу держборгу, заявляє, що це не потягне зростання держвидатків.