Безробіття в єврозоні знизилося краще за прогноз

Дані виявилися кращими за прогнози аналітиків, що чекали на збереження безробіття на непереглянутій липневій позначці в 12,1%, повідомляє РІА Новости з посиланням на звіт європейського статистичного агентства Євростат.

У цілому по ЄС рівень безробіття в серпні залишився на липневому рівні в 10,9%. Роком раніше рівень безробіття в єврозоні становив 11,5%, а в ЄС - 10,6%.

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В абсолютному вираженні кількість безробітних в ЄС у звітному місяці склала 26,595 мільйона осіб, у єврозоні - 19,178 мільйона осіб.

Найменший рівень безробіття серед країн ЄС за підсумками серпня був зафіксований в Австрії (4,9%), Німеччині (5,2%) і Люксембурзі (5,8%), найвищий - як і раніше в Греції (27,9%, дані на липень 2013 року) і на Кіпрі (16,9%).

Рівень безробіття серед осіб молодших за 25 років у серпні склав 23,7% в єврозоні та 23,3% в ЄС. У серпні 2012 року аналогічні показники становили 23,4% в єврозоні та 23,1% в Євросоюзі.