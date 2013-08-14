ВВП єврозони зріс уперше за півтора року

Про це свідчать дані Євростату, на які посилається ИТАР-ТАСС.

Експерти очікували зростання ВВП єврозони в другому кварталі на 0,2% після зниження протягом шести кварталів підряд, у тому числі в першому кварталі поточного року зниження становило 0,3%.

Разом з тим, в річному обрахунку ВВП єврозони продовжує знижуватися, але в другому кварталі зниження сповільнилося до 0,7% з 1,1% у попередньому кварталі.

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Економіка єврозони поступово відновлюється, зазначали експерти в очікуванні даних про ВВП за другий квартал, посилаючись на позитивну динаміку опублікованих за останній час економічних показників регіону. Індикатори єврозони вказують на те, що криза для європейської економіки залишився позаду - спад досяг "дна".

"Ідея про те, що рецесія йде в минуле, стала набагато більш правдоподібною за останній місяць, що частково пов'язане з поліпшенням настроїв серед приватного бізнесу у всій єврозоні. Так, попередня оцінка індексу менеджерів із закупівель для єврозони за липень вперше з січня 2012 року перевищила позначку 50, засвідчуючи про можливість початку економічного зростання", - зазначає аналітик данського Saxo bank Джеймс Пісерно.

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"Остаточна оцінка минулого тижня індексу ділової активності єврозони за липень на рівні 50,5 підтверджує можливість повернення економіки регіону на шлях зростання на початку третього кварталу. Це дає надію на те, що єврозона, зрештою, вибереться з тривалої рецесії", - констатується в огляді компанії Markit Economics.

Учорашні дані Євростату з промвиробництва єврозони також показали в червні зростання в річному численні на 0,3% після зниження показника з осені 2011 року. За місяць зростання промвиробництва в єврозоні склав у червні 0,7% після зниження на 0,3% у травні.

Драйвером зростання економіки єврозони виступає Німеччина, зростання ВВП якої за другий квартал, за попередньою оцінкою, прискорилося до попереднього кварталу з 0,1% до 0,7%, а промвиробництво в червні зросло на 2,4%, зафіксувавши максимальний місячний приріст з березня 2012 року.

ВВП Франції - другої економіки єврозони - у другому кварталі виріс, за попередньою оцінкою, на 0,5% після зниження протягом двох кварталів поспіль, зафіксувавши максимальний приріст з першого кварталу 2011 року. Але промвиробництво Франції, відновивши зростання в квітні, в травні і червні знову знизилося - на 1,1% і 0,4%.