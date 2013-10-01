ООН: Старіння суспільства загрожує світовій економіці

Літні люди стають загрозою для рівня життя населення всіх без винятку віків, пише Russia Today.

Те, що відбувається паралельно з ростом числа пенсіонерів скорочення працездатного населення боляче б'є по податкових надходженнях, без яких утримувати старіючих громадян просто неможливо.

Поліпшення якості охорони здоров'я та медицини, доступність освіти і економічний добробут до 2050 року призведуть до ситуації, коли вперше в світі літніх людей старших за 60 років стане більше, ніж дітей до 15 років.

У дослідженні ООН повідомляється, що саме швидко старіюче населення проживає в Йорданії, Лаосі, Монголії, Нікарагуа та В'єтнамі, де число літніх людей збільшиться у 3 рази до 2050 року.

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Згідно з доповіддю міжнародної організації, багаті держави краще пристосовані до проблеми старіння населення, ніж бідні країни. Швеція, де пенсійній системі вже більше 100 років, вважається благополучною країною для людей похилого віку, завдяки соціальній підтримці, освіті і охорони здоров'я. Далі в списку «добробуту» йдуть Норвегія, Німеччина, Нідерланди і Канада.

Старіння суспільства неминуче чекає на всі розвинені країни, а трохи пізніше - і на ті, що розвиваються, впевнені аналітики. Ця проблема потребує комплексного підходу, а розвиток медицини дозволяє сподіватися, що вік «активної старості», тобто стану, коли літня людина може вести більш-менш повноцінне життя, буде неухильно підвищуватися.