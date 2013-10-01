Янукович обіцяє щороку збільшувати фінансування військових навчань

15:29, 01 жовтня 2013
Суспільство
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Уряд з року в рік збільшуватиме фінансування військових навчань, заявив Віктор Янукович.

Янукович зауважив, що військовослужбовцям “є над чим попрацювати”

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні на брифінгу після завершення демонстраційно-тактичних навчаннях із залученням підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Сухопутних військ у Львівській області.

“Навчання — це підведення підсумків тієї роботи, яка проводиться з підготовки військових в різних військових підрозділах щодня. З року в рік ми будемо збільшувати фінансування для проведення навчань, щоб використати весь потенціал”, - зазначив Янукович.

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Оцінюючи сьогоднішні навчання, Президент зауважив, що військовослужбовцям “є над чим попрацювати”.

“Щодо сьогоднішніх навчань. Професіонали бачили недоліки і зроблять висновки. Ми побачили над чим працювати і що робити. Також будемо працювати над модернізацією техніки і нових розробок та вдосконаленням технічного оснащення”, - зазначив Янукович.

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