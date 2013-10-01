Янукович обіцяє щороку збільшувати фінансування військових навчань

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні на брифінгу після завершення демонстраційно-тактичних навчаннях із залученням підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Сухопутних військ у Львівській області.

“Навчання — це підведення підсумків тієї роботи, яка проводиться з підготовки військових в різних військових підрозділах щодня. З року в рік ми будемо збільшувати фінансування для проведення навчань, щоб використати весь потенціал”, - зазначив Янукович.

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Оцінюючи сьогоднішні навчання, Президент зауважив, що військовослужбовцям “є над чим попрацювати”.

“Щодо сьогоднішніх навчань. Професіонали бачили недоліки і зроблять висновки. Ми побачили над чим працювати і що робити. Також будемо працювати над модернізацією техніки і нових розробок та вдосконаленням технічного оснащення”, - зазначив Янукович.