Військові з України, Канади, Польщі та Литви готують спільні навчання

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, метою заходу, в якому беруть участь понад 40 представників Збройних сил України, а також військових відомств Канади, Польщі та Литовської Республіки, є визначення, узгодження та координація питань, пов’язаних з проведенням цьогорічного навчання.

За словами представника Департаменту військового співробітництва та бойової підготовки Міністерства оброни Канади майора Крістіана Папіно, який є співкерівником організаційного комітету та самого навчання “Кленова арка-2013”, цьогорічний захід суттєво відрізнятиметься від попередніх за масштабами. Командно-штабна фаза залишиться у форматі роботи штабів багатонаціонального батальйону та рот, а під час польової, на відміну від попередніх років, коли навчання проводились у форматі однієї багатонаціональної роти, цього разу виконуватиме завдання багатонаціональний батальйон. До його складу увійдуть підрозділи ЗС України, Польщі та Литовської Республіки.

Основними завданнями “Кленової арки-2013” стануть підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста. Зокрема, військові інструктори Збройних сил Канади вчитимуть українських, польських та литовських військовослужбовців діям у різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протидіяти супротивнику в умовах міських будівель.

Як повідомив заступник начальника Управління військового співробітництва та миротворчих операцій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Ілля Єгоров, проведення навчань серії “Кленова арка” може стати важливим етапом у створенні литовсько-польсько-української бригади. У разі підписання відповідних угод це миротворче з’єднання виконуватиме завдання із підтримки миру у тих куточках нашої планети, де в цьому буде потреба та згідно з міжурядовими рішеннями країн-учасниць, сказав він.

За час проведення початкової конференції її учасники відвідають Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, де проходитиме навчання. Там вони оцінять ефективність його об’єктів і місцевості, а також попередньо спланують розміщення штабів та підрозділів. До завершення конференції учасники повинні визначитись із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження митного контролю, розробити технічну угоду та вирішити інші питання, зазначили в Міноборони.

Робота із планування та підготовки багатонаціонального навчання “Кленова арка-2013” продовжиться під час основної та заключної плануючих конференцій у квітні та червні відповідно.