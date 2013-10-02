У Севастополі охоронці магазину до смерті побили покупця

За даними прес-служби Управління МВС у Севастополі, до міліції надійшло повідомлення про виявлення трупа 50-річного громадянина.

Як повідомляє e-crimea.info, було встановлено, що вночі на вулиці між потерпілим і двома невідомими виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисники побили потерпілого, відтягнули його від дороги і зникли. Співробітники міліції затримали зловмисників неподалік від місця скоєння злочину. Ними виявилися 30-річний і 27-річний охоронці одного з магазинів.

Потерпілий хотів зайти в магазин, але на порозі між ним і зловмисниками виник конфлікт. Охоронці побили потерпілого ногами, а коли зрозуміли, що зайшли далеко, спробували надати першу допомогу, проте їхні зусилля були марними. Зловмисники викликали швидку допомогу, а самі залишилися спостерігати за подіями в стороні.

Охоронців заарештували, за фактом відкрито кримінальне провадження.