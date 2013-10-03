ЗМІ: Дощі скоротять площі посіву озимих на 20%

Проливні дощі по всій території України можуть скоротити посівні площі озимих на 20%, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Про це пише Комерсант.

"Я думаю, ми можемо втратити 1,5 млн га озимих", - уточнив пан Присяжнюк, додавши, що посівна площа озимого ячменю може скоротитися майже на 60% - з планованих 1,2 млн га до 500 тис.га. За словами міністра, площа озимої пшениці може зменшитися приблизно на 10% - з запланованих 7 млн ​​га до 6,2-6,3 млн га. За даними Мінагрополітики, станом на 2 жовтня в Україні було засіяно 3,9 млн га озимих культур, що на 35% менше в порівнянні з аналогічною датою минулого року.

Крім проблем з проведенням осінньої посівної кампанії, затяжні дощі можуть також негативно позначитися на експорті зернових з України, сказав Микола Присяжнюк.

"Ми очікували експорту 2,8 млн т зерна в жовтні, але змушені переглянути цифру до 2,2-2,3 млн т через брак кукурудзи", - зазначив він. За даними Мінагрополітики, станом на 2 жовтня в Україні кукурудза була зібрана з 0,9 млн га, а це вдвічі менше, ніж на аналогічну дату минулого року; намолочено 4,7 млн ​​т кукурудзи, тобто на 30% нижче.

Незважаючи на песимістичні прогнози глави Мінагрополітики, аграрії вважають, що загроза недосіву озимих значно перебільшена.

"У південних областях, на які припадає близько 60% площ, відведених під озимі, строки сівби закінчуються 15-20 жовтня. Тому час для проведення посівної кампанії ще є" , - говорить глава агрофірми "Дружба" (Одеська область) Георгій Чиклікчи.

"Озима пшениця в середньому дає урожай на 40% вище, ніж яра. Тому фермери прагнуть сіяти озиму пшеницю", - зазначає директор агрофірми "Обрій" (Чернігівська область) Володимир Мостовий.

За даними Мінагрополітики, цього року середній щоденний посів озимих площ виріс з торішніх 250 тис. га до 330-350 тис. га. Якщо такі темпи збережуться, то до кінця посівної кампанії в Україні буде засіяно не менше 7,5 млн га із від початку заявлених 8 млн га під урожай 2014 року.

Зараз будь-які негативні прогнози, а тим більше висловлювання міністра аграрної політики і продовольства можуть зіграти на підвищення цін на зернові, вважає аналітик ІК Dragon Capital Тамара Левченко.

"Виходячи з середньої врожайності озимих пшениці (3,5 т/га.) і ячменю (2,4 т /га.) торік, недосів 1,5 млн га площ означає, що Україна може недобрати понад 3 млн т пшениці і 1,5 млн т ячменю", - зазначає вона. На її думку, враховуючи, що Україна є одним з найбільших постачальників зернових на світовий ринок, зниження оцінки сівби озимих та експорту зерна може підвищити ціни приблизно на 10%.