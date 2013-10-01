Китайці відновлюватимуть українські системи зрошення в 2014 році

Україна має намір залучити у Експортно-імпортного банку Китаю кредит на $3 млрд під державні гарантії для відновлення системи зрошення на півдні країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив журналістам міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

“Ми сьогодні ведемо переговори з Ексімбанком Китаю, й вони практично вийшли на фінішну пряму. Ексімбанк Китаю прокредитує державу, щоб відновити системи зрошення”, - сказав Присяжнюк.

“$1,5 млрд прийде грошима, і на 1,5 млрд ми візьмемо обладнання, необхідне для цього. Умови кредиту досить привабливі: 6,5% вартість кредиту, включаючи всі витрати, плюс п'ять років канікули, і через п'ять років упродовж 10 років повернення тіла кредиту”, - пояснив міністр.

Він також повідомив, що залучених коштів вистачить на те, щоб відновити систему зрошення на 1,2-1,4 млн га, тоді як усього відновлення зрошення необхідно провести на 2,5 млн га.

Реалізація зазначеного проекту, за словами Присяжнюка, може розпочатися навесні 2014 року.

Разом із тим, міністр повідомив, що Україна розраховує на перегляд умов кредитної угоди на 3 млрд дол., укладеної між Україною і Ексімбанком Китаю в 2012 році. Він зазначив, що, згідно з домовленостями, друга частина кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. має бути товарною й Україна зобов'язана на цю суму купити китайські товари. Проте під час робочої поїздки до Китаю обговорювалася можливість надання $750 млн у вигляді грошового кредиту, а решта $750 млн – товарного.

Залучені таким чином кошти країна планує направити на оновлення парку вагонів-зерновозів, реконструкцію державних лінійних елеваторів і створення нових логістичних маршрутів, у тому числі й по річках.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2012 року Верховна Рада України надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю в розмірі 24,3 млрд грн ($3 млрд) для сільського господарства. Перший транш у розмірі $1,5 млрд отримала Державна продовольчо-зернова компанія. Ці кошти мали бути направлені на форвардні й спотові закупівлі 4 млн тонн зерна для подальшої поставки їх до Китаю.