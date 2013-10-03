Укравтодор оцінить готовність українських доріг до зими

З 1 по 20 жовтня спеціалісти регіональних служб автомобільних доріг та облавтодорів спільно з представниками обласних підрозділів ДАІ МВС, Укрзалізниці, Укртрансінспекції та комунальних організацій проведуть осінній комісійний огляд автомобільних доріг України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укравтодору.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до спільної службової телеграми Державного агентства автомобільних доріг України та Департаменту державної автомобільної інспекції України, в ході огляду експертні комісії оцінять стан покриття проїжджої частини, узбіч, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху, автопавільйонів і забезпечення видимості на дорогах як державного так і місцевого значення.

Крім того, спеціалісти перевірять готовність виробничих підрозділів до утримання доріг у зимовий період та їх готовність до надзвичайних ситуацій внаслідок різкого погіршення погодних умов.

Особливу увагу фахівці приділять аварійно-небезпечним ділянкам доріг, місцям концентрації ДТП, відновленню зовнішнього освітлення, а також належному утриманню смуги відведення та придорожніх територій.

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Виявлені недоліки в утриманні доріг будуть зафіксовані в спеціальних актах огляду, де також зазначатимуться комплекс необхідних заходів та терміни їх ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, станом на початок 2013 року 97% українських доріг вимагали капітального ремонту.

«Укравтодор» заявляв, що поліпшення якості доріг вимагає збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

У першому півріччі 2013 року "Укравтодор" ліквідував ямковість на 5,4 млн кв. м покриття доріг загального користування, що становить 93% запланованого.