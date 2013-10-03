Співробітник СБУ вкрав речових доказів на суму 1 млн грн

Слідчого Служби безпеки України, який заволодів речовими доказами на суму 1 млн грн, засуджено до восьми років тюремного ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні нагляду за додержанням законів у військовій сфері Генеральної прокуратури України.

У Генпрокуратурі зазначили, що засуджений, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів та за попередньою змовою групи осіб, у липні 2007 року незаконно заволодів речовими доказами у кримінальній справі - дорогоцінними металами вартістю понад 1 млн грн.