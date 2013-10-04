Місія МВФ прибуде до України у середині жовтня

«Місія МВФ під керівництвом Ніколая Георгієва відвідає Україну в період з 17 по 29 жовтня для проведення дискусій в рамках консультацій за статтею 4 статей угоди з МВФ за 2013 рік (в рамках нагляду) з Україною, а також здійснення постпрограмного моніторнигу», - наводяться в повідомленні слова постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.

За інформацією представництва, місія оцінить макроекономічну ситуацію і обговорить з представниками влади широкий спектр питань економічної політики, а також плани на найближчий і середньостроковий періоди.

Як повідомляв УНІАН, урядова делегація України має намір вирушити до Вашингтона для продовження переговорів з Міжнародним валютним фондом 10 жовтня.

26 вересня директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс підтвердив намір фонду вести з Україною переговори про відновлення співпраці і підписання нової програми кредитування обсягом близько 15 млрд дол. до кінця осені.

Раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю інформагентству Bloomberg заявив, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення цього року угоди з Міжнародним валютним фондом про надання кредиту. За словами глави держави, Україна виконала всі умови надання фінансування, окрім одного - підвищення цін на газ для населення. Разом з тим, Україна пропонує замінити цю умову іншою і готова до відповідних переговорів.

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У липні заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співпраці з Україною в листопаді, після того, як країну відвідає місія МВФ.

Тоді ж, у липні, Рада директорів Міжнародного валютного фонду висловила намір включити Україну до програмного постмоніторингу, що передбачає частіші консультації з владою з питань макроекономічної політики і подолання кризових явищ, оскільки заборгованість України перед Фондом перевищила допустимий розмір у 200% квоти. Обсяг заборгованості України перед МВФ станом на 30 липня становить 5,27 млрд СДР (8 млрд дол.) – 383,8% квоти.

Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяє доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці з МВФ стане сигналом до відновлення співпраці з Європейським Союзом за програмою надання фінансової допомоги Україні в обсязі 610 млн. євро.