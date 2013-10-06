ЗМІ: У Румунії стався землетрус, поштовхи докотилися до Одеси

Землетрус магнітудою 5,3 стався в ніч на неділю на південному сході Румунії.

За даними Геологічної служби США, осередок землетрусу залягав на глибині 135,8 кілометра. Землетрус стався о 4.37 за місцевим часом, повідомляє РІА Новости.

Повіт Вранча розташований у вигині Середньокарпатського хребта і є найсейсмонебезпечнішим у Румунії. У 1977 році там стався землетрус силою 8 балів в епіцентрі і близько 7,5 - у Бухаресті, загинуло близько 1,5 тисячі осіб.

Поштовхи також відчувалися в Молдові та Одеській області - зокрема, Одесі й Ізмаїлі.

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Начальник сейсмоцентру академії наук Молдови Іван Ілеш розповів, що поштовхи відчувалися і в Кишиневі. За попередніми даними республіканського департаменту з надзвичайних ситуацій, жертв і руйнувань у молдавській столиці немає.

В Одесі, за словами очевидців, у квартирах трусилися люстри і самі відчинялися двері, повідомляє Сегодня.

«Раптом почувся гуркіт. Відчинилися двері шафи. Коли я зрозуміла, що це - землетрус, потрібно терміново брати цінні речі, будити чоловіка і спускатися вниз, все припинилося" , - розповідає одеситка Людмила. Як зазначають городяни, землетрус тривав всього близько 15 секунд.

Підземні поштовхи сталися близько 5 години ранку. Багато одеситів сильно злякалися і вибігли на вулицю.