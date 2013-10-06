Банкіри пропонують гарантувати тільки 75% суми депозиту

"Можливо, не варто гарантувати повну суму вкладу, а, умовно кажучи, 75% суми", - зазначив член наглядової ради Українського кредитно-банківського союзу (УКБС Ярослав Колесник.

Заступник голови правління "Ощадбанку Росії" Ірина Князєва вважає, що такий підхід сприятиме поступовому підвищенню фінансової грамотності вкладників і стримування від сумнівних операцій тих банківських клієнтів, які задля більшої середньоринкової прибутковості за вкладами свідомо йдуть на співпрацю з ненадійними банками.

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"Якщо б Фонд гарантування вкладів підняв списки, кому виплачує вклади, то виявив одну цікаву закономірність. Там одні і ті ж вкладники трапляються за списками не одного банку. Є люди, які завжди будуть ризикувати заради наживи. Вони розуміють, що держава гарантує їх ризикові маніпуляції", - констатувала фінансист.

Разом з тим радник ліквідатора "Укрпромбанку" Ігор Власюк зазначив, що в Україні певною мірою склалася унікальна ситуація, коли ні банкіри, ні вкладники не несуть відповідальності за свої інвестиційні рішення, оскільки Фонд гарантування вкладів все одно покриває ризики".

"Я знаю, що в деяких європейських країнах це не так. Там є певний відсоток вкладу, які Фонд повертає. Можливо, сьогодні це не дуже актуально, враховуючи стан економіки. Проте на майбутнє необхідно про це подумати. Процентна ставка по валюті зашкалює в 10% річних - це гроші, які беруться не під бізнес. Це гроші, які береться для затикання дірок у балансі. Банкіри це прекрасно розуміють", - зазначив Власюк.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Олена Шарова погодилася з думкою, що вкладники повинні більш ретельно підходити до вибору банків-партнерів, щоб все-таки більш уважно вивчали депозитний договір, підвищували обізнаність у частині, які вклади гарантуються Фондом, які - ні і т.д.

"Нам потрібно навчити тих вкладників, які слабо орієнтуються у фінансовому полі. Фонд зараз дуже серйозно займається грамотністю населення. (Проте слід враховувати, що) кожен вкладник хоче заробити. Якщо банки не можуть стабілізувати загальну процентну ставку по ринку, то ні вкладники повинні її регулювати", - резюмувала Шарова.

У минулому році восени Верховна Рада встановила гарантовану суму відшкодування за депозитами на рівні 200 тисяч гривень (Фонд гарантування вкладів може переглянути її тільки в бік збільшення), що повністю покриває 99,5% всіх вкладів у банках-учасників Фонду. Середній розмір депозиту по системі зараз становить близько 8270 грн.