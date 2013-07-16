Банкір: Ставки за кредитами до кінця року не знизяться
Ставки за кредитами до кінця року не знизяться, заявляє голова правління «Райффайзен Банк Аваль».
Вірогідність зниження процентних ставок за кредитами до кінця 2013 року дуже мала, попри те, що ліквідність банків зростає за рахунок приросту депозитів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир Лавренчук.
«Цього року зростають вклади населення. Це означає і зростання ліквідності банківської системи. На осінь нам ліквідності вистачить. Це позитив. Але негатив – високі процентні ставки. І очікування зниження ставок на кінець 2013 року і на 2014 рік дещо передчасні. Навіть за такої ліквідності», - сказав Лавренчук.
При цьому він уточнив, що основна причина ситуації, що склалася, – висока частка проблемних кредитів, що негативно впливає на інвесторів.
«Високий рівень проблемних кредитів. Це негативно впливає на інвесторів», - сказав Лавренчук.
Разом з тим він звернув увагу, що і зростання ставок за депозитами чекати не варто. «Ставки за депозитами 15-17% - це ненормально при нульовій інфляції. Що ж до кредитних ставок, то традиційно на осінь завжди ставки піднімалися. Ми можемо очікувати на осінь зростання на 1-2 процентних пункта. Радикального зростання не очікуємо, але і зниження не чекаємо», - сказав Лавренчук.
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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази за червень збільшився на 1,8% (з початку року – на 8,0%), до 275,7 млрд грн, грошова маса за цей період зросла на 1,6% (з початку року – на 7,9%), до 834,5 млрд грн. Загальний обсяг залишків банківських депозитів у червні зріс на 1,2% (з початку року - на 7,8%), до 612,4 млрд грн, виключно за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті. Загальний обсяг залишків за кредитами у червні зріс на 0,9% (з початку року - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, що було обумовлене приростом залишків за кредитами у національній валюті.
Середньозважена процентна ставка за залученими вкладами фізичних осіб у національній і іноземній валютах у другому кварталі 2013 року становила 16,51% і 6,64% річних, відповідно.