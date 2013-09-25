Українські банки зобов'язали виплачувати депозити небіжчикам

«Досі у фінустанов не було єдиного підходу в цьому питанні. Одні банки продовжують нараховувати відсотки за вкладом аж до закінчення терміну його розміщення (або до дати витребування вкладу спадкоємцем). А інші припиняють нарахування ставки відразу після отримання документів, що підтверджують факт смерті вкладника», - пояснив глава відділу депозитів банку ПУМБ Микита Малясов, повідомляють Вести.

Зазвичай фінансисти дізнаються про біду, коли за грошима покійних вкладників зі свідченнями про смерть приходять спадкоємці: вони заявляють про свої права на депозит і починають оформляти спадкування (займає близько півроку, весь цей час гроші залишаються на рахунку).

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Юристи пояснюють неоднозначний підхід до виплат відсотків відсутністю чіткого юридичного формулювання на цей рахунок у чинному законодавстві і різними трактуваннями Цивільного кодексу.

«Фінансисти роблять все, щоб поменше платити за депозитами, і наживаються навіть на мертвих. У підсумку спадкоємцям доводиться через суд змушувати банки платити відсотки за весь термін розміщення коштів», - розповів старший партнер адвокатської компанії «Кравець та Партнери» Ростислав Кравець.

Досі у судів місцевого значення не було єдиної позиції в таких справах: одні вимагали від банків нарахувати відсотки на весь термін дії вкладу покійного, інші - лише до моменту смерті.

«Тепер суди будуть зобов'язані виносити рішення на користь громадян - змушувати банки виплачувати відсотки за весь термін розміщення грошей», - запевнив Кравець.