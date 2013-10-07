На Львівщині під час весілля двоє юнаків важко травмувалися феєрверком

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався 6 жовтня близько 10.30 у с. Кротошин Пустомитівського району.

В ході весільної церемонії стався розрив гармати з феєрверками, внаслідок чого було травмовано двох осіб. У 23-річного юнака відірвало кисть, а у 20-річного лікарі діагностували проникаюче поранення рогівки ока, йдеться в повідомленні.

Постраждалих було госпіталізовано в лікарні Львова.

Причина події з’ясовується, проводиться дослідча перевірка.