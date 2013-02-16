Під час святкування Нового року в Китаї загинули 36 людей
12:49, 16 лютого 2013Світ
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У Китаї внаслідок пожеж під час святкування Нового року загинуло 36 осіб.
Під час новорічного святкування китайці підпалюють багато феєрверків / Фото: Suicup з Вікіпедії
36 людей загинули в Китаї внаслідок пожеж під час святкування Нового року, інформують державні ЗМІ.
Традиційно під час новорічного святкування китайці підпалюють багато феєрверків. За даними інформагенції «Сіньхуа», цього року у країні у період із 9 до 15 лютого зафіксували 6500 пожеж, збитки внаслідок яких склали майже 9 мільйонів доларів, - зазначає Радіо Свобода.
Водночас менше пожеж цього року зафіксували у Пекіні: влада столиці запровадила певні обмеження на підпалювання феєрверків.
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