Під час святкування Нового року в Китаї загинули 36 людей

36 людей загинули в Китаї внаслідок пожеж під час святкування Нового року, інформують державні ЗМІ.

Традиційно під час новорічного святкування китайці підпалюють багато феєрверків. За даними інформагенції «Сіньхуа», цього року у країні у період із 9 до 15 лютого зафіксували 6500 пожеж, збитки внаслідок яких склали майже 9 мільйонів доларів, - зазначає Радіо Свобода.

Водночас менше пожеж цього року зафіксували у Пекіні: влада столиці запровадила певні обмеження на підпалювання феєрверків.