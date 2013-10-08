Вночі на Луганщині легковик в’їхав у будинок: три людини загинуло

08:53, 08 жовтня 2013
Суспільство
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На Луганщині у м. Краснодон легковик в’їхав у будинок, внаслідок чого троє людей загинуло, одна постраждала

дтп / Фото : vpoltave.info

У м. Краснодон на Луганщині водій легкового автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку, внаслідок чого троє осіб загинуло та одна постраждала, яку у важкому стані госпіталізовано.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні вночі.

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За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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