У Криму автомобіль врізався в дерево: три людини загинули
10:59, 06 жовтня 2013Суспільство
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Сьогодні, 6 жовтня, о 2.50 поблизу с. Первомайське Сімферопольського району АР Крим, водій легкового автомобіля «ВАЗ-2106» не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де допустив зіткнення з деревом.
В Криму сталася ДТП з трьома загиблими / Фото : vpoltave.info
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до центральної республіканської лікарні.
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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в АР Крим.
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