У Криму автомобіль врізався в дерево: три людини загинули

Сьогодні, 6 жовтня, о 2.50 поблизу с. Первомайське Сімферопольського району АР Крим, водій легкового автомобіля «ВАЗ-2106» не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де допустив зіткнення з деревом.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до центральної республіканської лікарні. На тему: На Львівщині Мерседес врізався в підводу, одна людина загинула На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в АР Крим.

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