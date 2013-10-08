На Тернопільщині 23-річний хлопець згорів в автомобілі
10:13, 08 жовтня 2013Суспільство
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В селі Онишківці Шумського району на Тернопільщині в автомобілі згорів 23-річний чоловік.
Причини трагедії встановлюються
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди Територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вночі 7 жовтня в селі Онишківці Шумського району. Рятувальники, які прибули на місце виклику, побачили палаючі автомобіль «Москвич 412» та копиці соломи довкола.
Внаслідок пожежі вогнем знищено легковий автомобіль та близько 2 тонн соломи.
Під час гасіння вогню в автомобілі виявлено обгорілий труп 23-річного юнака.
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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