Підозрюваних у справі про блокування держреєстрів оголосили в розшук

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України за фактами розтрати майна Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж.

Встановлено, що внаслідок такого втручання відбулося блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, що призвело до припинення функціонування 12 державних і єдиних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції.

У ході розслідування на підставі зібраних доказів складено повідомлення про підозру двом службовим особам. Враховуючи, що вказані особі ухиляються від слідства, їх оголошено у розшук.

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Як повідомляв УНІАН, третього жовтня заступник генерального директора ДП «Інформаційний центр» Вадим Хоруженко заявив про рейдерське захоплення державних реєстрів. За словами Хоруженка, йдеться про 18 втрачених держреєстрів, серед яких одним із основних є реєстр прав власності на нерухомість, а також дані про шлюби, народження, смерті. За словами Хоруженка, маючи такі дані, «нечисті на руку люди» можуть їх легко використовувати в своїх цілях, оскільки перевірити достовірність документів у зв'язку з втратою реєстру фактично неможливо. У відкритому зверненні «Інформаційного центру» наголошувалося, що «з 1 жовтня 2013 року роботу всіх реєстрів Міністерства юстиції було припинено».

Разом із тим того ж дня міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що державні реєстри «не постраждали і є неушкодженими», оскільки ніякі сторонні особи не мали до них доступу.