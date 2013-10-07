Мін'юст заявив про відновлення роботи всіх єдиних і державних реєстрів

Згідно з повідомленням, Служба безпеки України за результатами проведеної перевірки підтвердила повноту й цілісність усіх реєстрів. Мін‘юст також стверджує, що витоку інформації з персональними даними громадян України не відбулося.

У міністерстві нагадали, що роботи з відновлення функціонування держреєстрів велися з 1 жовтня. Роботу Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень і Державного реєстру речових прав було частково відновлено 3 жовтня, а в повному обсязі ці реєстри запрацювали 4 жовтня.

Також знову доступні Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиний реєстр довіреностей, Держреєстр актів цивільного стану громадян і Спадковий реєстр.

У Мін‘юсті зазначили, що для відновлення можливості користування реєстрами необхідно звернутися до служб підтримки відповідних філіалів державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції й безкоштовно отримати необхідне клієнтське програмне забезпечення.

На тему: Мін'юст повідомляє про поновлення роботи заблокованих реєстрів

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня заступник генерального директора ДП «Інформаційний центр» Вадим Хоруженко в коментарі УНІАН заявив про рейдерське захоплення державних реєстрів.

За словами Хоруженка, йдеться про 18 втрачених держреєстрів, серед яких одним із основних є реєстр прав власності на нерухомість, а також дані про шлюби, народження, смерті.

За словами Хоруженка, маючи такі дані, «нечисті на руку люди» можуть їх легко використовувати в своїх цілях, оскільки перевірити достовірність документів у зв'язку з втратою реєстру фактично неможливо.

У відкритому зверненні «Інформаційного центру» наголошувалося, що «з 1 жовтня 2013 року роботу всіх реєстрів Міністерства юстиції було припинено».

Разом із тим того ж дня міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що державні реєстри «не постраждали і є неушкодженими», оскільки ніякі сторонні особи не мали до них доступу.