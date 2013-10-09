Українець та іспанець намагалися підкупити польського прикордонника

Працівники польської Прикордонної служби затримали 49-ти річного громадянина України та 56-ти річного громадянина Іспанії, котрі намагалися дати хабара за виїзд з Польщі поза чергою.

Як сьогодні повідомила УНІАН прес-служба польських прикордонників, випадок стався днями у пункті пропуску "Медика-Шегині" (Львівська область).

"Українець запропонував 10 євро за те, аби проїхати кордон без черги. Коли прикордонник відмовив, то громадянин Іспанії намагався вручити йому 20 євро", - зазначила прес-служба.

За спробу дати хабара затриманим загрожує від 1 до 10 років позбавлення волі.