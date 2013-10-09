Україна поступилася Росії в рейтингу візових обмежень

Головний підсумок - більшість країн мають серйозні обмеження в плані безвізового пересування світом, а найбільш вільними є громадяни країн Європи та Північної Америки, повідомляє Євромаг.

Перше місце в цьому році розділили Фінляндія, Швеція і Великобританія (без урахування заморських територій). Громадянам цих держав дозволений безвізовий в'їзд до 173 країн, причому два роки тому місце Великобританії в трійці лідерів займала Данія, мешканці якої за цей час втратили право вільного відвідування ще однієї країни.

Друге місце, крім Данії, розділили США і Німеччина з показником в 172 країни для вільного в'їзду. У випадку з США відзначено зростання «свободи для мандрівників» відразу на 3 країни.

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Замкнули трійку італійці з показником в 171 країну.

Україна з 77 країнами поступилася Росії, яка за останні три роки існування індексу піднялася на 8 рядків вгору з 49-го на 41-е місце з 95 країнами. У той же час, для мешканців Білорусі та Казахстану доступна 61 країна, а латвійці та литовці можуть їздити без віз у 152 і 151 країну відповідно.

«Громадяни Росії і суміжних держав (колишніх радянських республік) все активніше цікавляться можливостями підвищення своєї мобільності - наприклад, через придбання нерухомості за кордоном, яке дозволяє розраховувати на отримання другого громадянства або посвідки на прожиття» , - коментує даний рейтинг директор з маркетингу (Росія та СНД) компанії Henley Estates Ірина Симонян.